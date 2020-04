Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia : acquisition de Mellanox finalisée Cercle Finance • 27/04/2020 à 14:58









(CercleFinance.com) - Nvidia annonce avoir finalisé son acquisition pour sept milliards de dollars de Mellanox, opération annoncée initialement en mars 2019, permettant de combiner sa propre expertise informatique avec les technologies de réseaux hautes performance de Mellanox. L'opération intervient alors que les marchés de l'intelligence artificielle, de l'informatique scientifique, des données et de l'analytique explosent. Des analystes ont estimé que ce rapprochement étendrait leur marché cible de 11 milliards de dollars à horizon 2023.

Valeurs associées NVIDIA NASDAQ +4.52%