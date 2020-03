Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia : achète SwiftStack, un expert en gestion de données Cercle Finance • 06/03/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le fabricant de puces graphiques américain Nvidia a signé un accord définitif pour acquérir SwiftStack, un expert en gestion de données multi-cloud et en infrastructure de stockage cloud, ont annoncé vendredi les deux sociétés. Dans un communiqué, Nvidia et SwiftStack ont déclaré qu'ils travaillaient ensemble depuis plus d'un an pour résoudre les problèmes de données afin de permettre une infrastructure d'IA alimentée par une unité de traitement graphique (GPU), en préparation de la construction de superordinateurs. La transaction - dont les termes n'ont pas été dévoilés - devrait être conclue dans les semaines à venir.

