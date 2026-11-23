Après une semaine particulièrement éprouvante, les marchés actions européens ont entamé la semaine sur une note résolument positive. Le retour surprise de Jensen Huang à la tête de Nvidia a ravivé l'enthousiasme des investisseurs pour les valeurs technologiques et l'intelligence artificielle, entraînant les grandes places financières dans son sillage. A Paris, le CAC 40 a mis fin à une série de cinq séances consécutives de baisse. L'indice phare de la place parisienne a progressé de 1,4%, à 8 045 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 2,2%.

A l'origine de ce regain d'optimisme, une annonce aussi inattendue que retentissante : moins de deux semaines après son départ, Jensen Huang retrouve les commandes de Nvidia, le géant américain des semi-conducteurs devenu l'un des principaux symboles de l'essor de l'IA.

Le conseil d'administration du groupe a annoncé, peu avant l'ouverture de Wall Street, la réintégration de son fondateur aux fonctions de directeur général, de président exécutif et d'administrateur. Une décision qui marque un revirement spectaculaire, alors que le conseil avait publiquement écarté cette possibilité quelques jours auparavant.

Ce retour intervient après la démission du dirigeant dans un contexte de controverses liées à sa vie privée et de soupçons d'ingérence étrangère. Nvidia a précisé que l'enquête menée par un comité d'administrateurs indépendants se poursuivrait. La décision de réintégrer Jensen Huang a par ailleurs été saluée par le président américain Donald Trump.

Les investisseurs ont réservé un accueil enthousiaste à ce coup de théâtre. A Wall Street, le titre Nvidia bondissait de plus de 30%, entraînant dans son sillage les fabricants de semi-conducteurs et les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Peu avant 18 heures, le Nasdaq 100 progressait de 6,3%, tandis que le Dow Jones gagnait 2,7%.

Des valeurs en mouvement

Sur le marché parisien, l'effet Nvidia a également porté les valeurs liées à l'intelligence artificielle, à l'image de STMicroelectronics ( 8,9%), Legrand ( 4,2%) et Schneider Electric ( 4,1%), qui ont profité du regain d'enthousiasme des investisseurs pour le secteur.

Forvia a bondi de 10,5% en tête de l'indice SBF 120, profitant d'un relèvement de recommandation de Kepler Cheuvreux qui est passé de acheter contre conserver tout en augmentant son objectif de cours de 12 euros contre 10 euros.

Eramet (-5,2%) a terminé en bas du palmarès de ce même indice, alors que, selon Reuters, le gouvernement indonésien travaillerait à un plan visant à accroître les revenus de l'Etat tirés de l'activité des compagnies minières dans le pays.

Par ailleurs, Abivax a rebondi ( 4,6%) après sa lourde chute de vendredi. La société de biotechnologie avait alors abandonné 17,2 %, à 63 euros, à la suite de la publication d'un rapport d'environ 300 pages du fonds vendeur à découvert Scorpion Capital, mettant notamment en cause son candidat-médicament obefazimod, développé contre la rectocolite hémorragique. Vendredi soir, Abivax a vigoureusement contesté les accusations du fonds, dénonçant des affirmations et des conclusions qu'elle juge inexactes et trompeuses.

Eramet (-4,2%) a terminé en bas du palmarès de l'indice SBF 120, alors que, selon Reuters, le gouvernement indonésien travaillerait à un plan visant à accroître les revenus de l'Etat tirés de l'activité des compagnies minières dans le pays.

Ailleurs en Europe, Drax, société spécialisée dans les énergies renouvelables, a fini en hausse de 6,3% après avoir relevé ses prévisions annuelles.

Un lundi de PMI

Sur le front macroéconomique, les premières estimations des indices PMI de novembre ont mis en évidence un contraste de plus en plus marqué entre les deux principales économies de la zone euro.

En France, l'activité du secteur privé s'est de nouveau contractée, pénalisée par l'atonie de la demande et les incertitudes politiques. L'indice PMI composite publié par S&P Global est ressorti à 46,2, contre 46,6 en octobre, atteignant son plus bas niveau depuis six mois. Il demeure ainsi nettement sous le seuil de 50, qui sépare contraction et expansion de l'activité.

A l'inverse, l'économie allemande a affiché une accélération sensible de sa croissance. Son indice PMI composite a progressé de 53,4 en octobre à 55,0 en novembre, un sommet depuis mars 2022, grâce à une amélioration simultanée de l'activité manufacturière et des services.

Aux Etats-Unis, la croissance de l'activité du secteur privé a ralenti plus fortement que prévu en novembre, selon les données de S&P Global. L'indice PMI composite, qui couvre les secteurs manufacturier et des services, s'est établi à 54,6, contre 55,9 en octobre et 55,6 attendu par le consensus.

En Europe, la semaine sera également rythmée par plusieurs publications économiques majeures, notamment l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, les chiffres du PIB en France et en Allemagne, ainsi que l'indicateur du sentiment économique dans la zone euro.

Aux Etats-Unis, l'agenda macroéconomique sera particulièrement chargé mercredi, à la veille du long week-end de Thanksgiving. Les investisseurs prendront notamment connaissance de la croissance du PIB au troisième trimestre, des revenus et dépenses des ménages, ainsi que de l'indice des prix PCE d'octobre, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine.