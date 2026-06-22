Nuvectis acquiert deux médicaments expérimentaux dans le cadre d'un accord de licence conclu avec la société chinoise Haisco

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Nuvectis Pharma NVCT.O a annoncé lundi avoir acquis les droits exclusifs hors de Chine sur deux médicaments expérimentaux du groupe Haisco Pharmaceutical

002653.SZ , destinés au traitement des maladies liées au complément et du cancer, afin d'élargir son portefeuille de produits en développement.

À l'annonce de cette nouvelle, l'action Nuvectis a progressé d'environ 5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails de l'accord:

* Nuvectis a obtenu les droits exclusifs hors de Chine sur le NXP100, un médicament expérimental administré par voie orale une fois par jour pour le traitement des maladies immunitaires, et sur le NXP200, un traitement anticancéreux ciblant un type de mutation appelé BRAF.

* La société chinoise Haisco recevra des paiements initiaux et à court terme totalisant jusqu’à 40 millions de dollars et pourra percevoir jusqu’à 1,42 milliard de dollars de paiements d’étapes supplémentaires, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes futures.

* Le NXP100 fait actuellement l’objet d’une évaluation réglementaire en Chine pour le traitement de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne, une maladie rare caractérisée par la destruction des globules rouges, après que des études ont montré une augmentation du taux d’hémoglobine et une diminution des besoins en transfusions par rapport au Soliris d’AstraZeneca

AZN.L .

* Nuvectis a indiqué que le médicament en était au stade avancé de développement pour le traitement de la néphropathie à IgA, une maladie rénale causée par des dépôts immunitaires, à la suite de données positives obtenues en phase intermédiaire montrant une réduction des protéines dans les urines.

* La société a précisé que le NXP200 est conçu pour traiter les cancers induits par des mutations du gène BRAF, qui favorisent la croissance tumorale, notamment les tumeurs pulmonaires, colorectales et cérébrales, tout en évitant la résistance observée avec les traitements plus anciens.

* Les premières données ont montré des réponses durables pour plusieurs types de tumeurs, y compris les cancers du cerveau, a déclaré Nuvectis.

* La société a ajouté que le NXP200 fait actuellement l’objet d’une étude de phase précoce en Chine, avec une version plus récente présentant une meilleure exposition au médicament.

* Haisco conservera les droits en Chine et sur certains marchés asiatiques, tandis que les deux sociétés s'efforceront de faire progresser ces programmes à l'échelle mondiale.