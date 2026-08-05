Nutrien n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison d'une baisse des volumes de vente de potasse et d'azote

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

Mercredi, Nutrien NTR.TO a annoncé des résultats inférieurs aux estimations des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la baisse des volumes de vente dans ses activités de potasse et d’azote ayant pesé sur le premier producteur mondial de potasse.

Bien que les prix des engrais aient été favorables, les producteurs restent vulnérables aux fluctuations de volume, car leurs résultats dépendent à la fois du prix des nutriments et de la quantité de produit livrée aux agriculteurs.

Les volumes de ventes trimestriels d’azote ont reculé à 2,253 millions de tonnes, contre 3,017 millions de tonnes un an plus tôt, tandis que ceux de potasse ont légèrement baissé à 3,943 millions de tonnes, contre 3,989 millions de tonnes.

La société, dont le siège se trouve à Saskatoon, au Canada, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,61 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 2,71 dollars, selon les données compilées par LSEG.