Nutanix en baisse après l'annonce de prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes ; le directeur général va démissionner

** L'action Nutanix NTNX.O recule de 13,9 % à 47 dollars en pré-ouverture

** La société de cloud computing réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 , comprises entre 3,18 et 3,23 milliards de dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure aux estimations moyennes des analystes, qui s'élèvent à 3,22 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le directeur général Rajiv Ramaswamy quittera dès qu’un successeur aura été désigné

** NTNX affiche un chiffre d'affaires de 772,4 millions de dollars au premier trimestre, contre une estimation de 762,5 millions de dollars

** Dix des 19 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et neuf “conserver”; l'objectif de cours médian est de 70 dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 5,6 % depuis le début de l'année