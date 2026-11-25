** L'action Nutanix NTNX.O recule de 13,9 % à 47 dollars en pré-ouverture
** La société de cloud computing réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 , comprises entre 3,18 et 3,23 milliards de dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure aux estimations moyennes des analystes, qui s'élèvent à 3,22 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Le directeur général Rajiv Ramaswamy quittera dès qu’un successeur aura été désigné
** NTNX affiche un chiffre d'affaires de 772,4 millions de dollars au premier trimestre, contre une estimation de 762,5 millions de dollars
** Dix des 19 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et neuf “conserver”; l'objectif de cours médian est de 70 dollars – données LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 5,6 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer