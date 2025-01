Numérotation de la TNT: les télés se battent pour les numéros gagnants

Sur quels boutons de votre télécommande devrez-vous bientôt appuyer pour regarder vos chaînes de télé préférées? L'arrêt de C8 et NRJ12 fin février pourrait entraîner un changement de numérotation sur la TNT ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Sur quels boutons de votre télécommande devrez-vous bientôt appuyer pour regarder vos chaînes de télé préférées? L'arrêt de C8 et NRJ12 fin février pourrait entraîner un changement de numérotation sur la TNT, un enjeu important en termes d'audience.

Le critère principal sera "l'intérêt du public", a assuré en décembre Roch-Olivier Maistre, président sortant de l'Arcom. Le régulateur de l'audiovisuel doit statuer très prochainement sur la numérotation, après avoir mené des consultations avec les chaînes.

Onze fréquences de la TNT (télévision numérique terrestre) ont été réattribuées en décembre. L'Arcom a écarté deux titulaires actuels, C8 et NRJ12, et sélectionné deux nouvelles chaînes: l'une lancée par le groupe CMI France, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, l'autre par Ouest-France.

A partir de mars, les numéros 8 et 12 seront donc libres. Le 19 l'est déjà: c'était celui de France Ô, chaîne arrêtée en 2020. Le 4 de Canal+ le sera en juin, date à laquelle la chaîne payante quittera la TNT.

Le 4, le 8 et le 12 attirent les convoitises car être dans les premiers numéros est considéré comme un avantage pour l'audience: plus un numéro est bas, mieux on le mémorise et plus vite on tombe dessus en faisant défiler les chaînes sur la télécommande.

Ces derniers mois, plusieurs chaînes ont donc fait un intense lobbying pour avancer dans la grille.

- Jeu de l'oie -

Un tel changement serait inédit depuis la création de la TNT en 2005 car, jusque-là, les derniers arrivés prenaient les derniers numéros. Mais il s'agissait "d'un usage", qui peut donc évoluer, a souligné M. Maistre.

Dans ce grand jeu de l'oie, les chaînes publiques LCP et Public Sénat, qui se partagent le canal 13, pourraient faire un bond jusqu'au numéro 8, croient savoir Les Echos et Le Figaro.

Et, selon le Figaro de samedi, France 4, chaîne jeunesse et culturelle du groupe public France Télévisions, pourrait quitter le numéro 14 pour remplacer Canal+ sur le 4 en juin.

Mais ce loto est un casse-tête. "Dès qu'on commence à déplacer un numéro, bien évidemment cela a des conséquences en cascade", a reconnu M. Maistre.

La bataille la plus rude a lieu du côté des quatre chaînes info. LCI (canal 26) et franceinfo (27, dernier numéro des chaînes nationales gratuites) aimeraient se rapprocher des leaders BFMTV (15) et CNews (16).

"La numérotation très lointaine de LCI est un handicap", assurait au Figaro fin août Thierry Thuillier, patron de l'information du groupe TF1 , auquel appartient LCI.

- Vers un bloc info -

En octobre, M. Maistre a indiqué que l'Arcom envisageait de constituer "un bloc de chaînes d'information" pour regrouper les quatre dans des numéros voisins.

Une perspective qui ne ravit pas BFMTV. "Au nom de quoi bouleverser les habitudes des Français?", déclare à l'AFP Fabien Namias, nouveau directeur général de cette chaîne présente sur la TNT dès ses premiers mois.

Lui-même transfuge de LCI, le patron de BFMTV conteste cette "demande catégorielle exercée par certaines chaînes d'information qui sont défavorisées parce qu'elles sont arrivées tard sur le marché". franceinfo existe depuis 2016, date à laquelle LCI est devenue gratuite.

Central dans l'équation, le sort des chaînes info n'est pas le seul en jeu.

"La place naturelle de Gulli est dans le top 10", a ainsi plaidé lundi dans Le Figaro Philippe Bony, président de la chaîne jeunesse du groupe M6 , actuellement au numéro 18.

Autre inconnue, la place qu'occuperont les deux nouvelles chaînes, en sachant que celle de Ouest-France n'émettra qu'à partir de septembre.

"La revendication qu'on porte (toutes) les deux, c'est d'être le plus haut possible, 8 et 12, ou en tout cas dans la première moitié de la numérotation", a plaidé Fabrice Bakhouche, directeur général du groupe Sipa Ouest-France, fin novembre lors d'un colloque organisé par le cabinet de conseil NPA.