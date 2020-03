NUMBERLY (1000MERCIS GROUP) : revenus 2019 en légère hausse

(AOF) - Numberly (1000mercis Group) a fait état d'un chiffre d'affaires 2019 consolidé de 69,2 millions, en légère croissance de 1,6% par rapport à l'exercice 2018. Le spécialiste de la prestation de publicité et de marketing interactifs a indiqué faire face depuis le second semestre 2019 à un environnement économique plus incertain. Il ajoute réalisé 27% de ses revenus à l'international.

" Le contexte incertain qui prévaut à l'heure actuelle ne remet pas en cause notre stratégie moyen et long terme. Le positionnement du groupe reste solide et nous restons convaincus de la capacité de résilience de nos offres, démontrée depuis maintenant plus de vingt ans " a déclaré Yseulys Costes, son président directeur général.

