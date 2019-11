Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nukkei : nouveau record annuel à 23.352Pts Cercle Finance • 06/11/2019 à 09:32









(CercleFinance.com) - La bourse de Tokyo (+0,22% à 23.304) établit un nouveau record annuel intraday à 23.352Pts Le Nikkei poursuit sur sa lancée après avoir ouvert mardi un 'gap d'évasion' au-dessus de 22.852 et de la résistance des 23.000. Le Nikkei, au plus haut depuis début octobre 2018, ne devrait plus rencontrer d'obstacle avant les 24.000Pts... et ultimement 24.448Pts

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.11%