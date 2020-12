Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nucléaire-Les Européens déplorent les dernières initiatives iraniennes Reuters • 07/12/2020 à 10:29









PARIS, 7 décembre (Reuters) - La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont exhorté lundi l'Iran à ne pas mettre en oeuvre de nouvelles mesures visant à accélérer ses activités nucléaires, afin de préserver un "espace pour la diplomatie". Dans une déclaration commune diffusée par le Quai d'Orsay, les trois pays européens signataires de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 (JCPOA) déplorent ainsi "l'annonce par l'Iran de son intention d'installer trois nouvelles cascades de centrifugeuses avancées dans l'usine d'enrichissement de Natanz", qu'ils jugent "contraire au JCPOA et profondément préoccupante". Ils expriment également leur "vive préoccupation" concernant la loi adoptée la semaine dernière par le Parlement iranien qui vise à intensifier l'enrichissement d'uranium et à s'affranchir un peu plus des dispositions de l'accord de Vienne. "Si l'Iran souhaite sérieusement préserver un espace pour la diplomatie, il ne doit pas mettre en oeuvre ces mesures", ajoutent les puissances européennes, rappelant que le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, s'est déjà fait l'avocat de la "voie diplomatique" sur ce dossier. (Henri-Pierre André, Jean-Stéphane Brosse)

