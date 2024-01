Nucléaire: le français EDF et le sud-coréen KHNP maintenus pour un appel d'offres en République tchèque

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le gouvernement tchèque a déclaré mercredi qu'il avait maintenu le français EDF et le sud-coréen KHNP pour un appel d'offres pour la construction de réacteurs nucléaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars et en a éliminé l'américain Westinghouse.

Prague a lancé l'appel d'offres en 2022 pour la construction d'un nouveau réacteur, mais le gouvernement a maintenant déclaré qu'il souhaitait des offres contraignantes pour quatre nouvelles unités pour les centrales électriques soviétiques de Temelin et Dukovany.

"La situation sur le marché de l'énergie a changé depuis que le gouvernement a lancé l'appel d'offres et nous savons qu'une seule nouvelle unité ne suffira pas", a déclaré le Premier ministre Petr Fiala.

Le gouvernement attend les offres en avril. Le contrat avec le fournisseur sélectionné devrait être signé au tournant des années 2024 et 2025 et le premier réacteur devrait être lancé en 2036, a ajouté M. Fiala.

L'offre soumise par Westinghouse "n'a pas rempli les conditions, car elle n'était pas contraignante. Nous continuerons avec KHNP et EDF", a déclaré à la presse le ministre de l'Industrie et du commerce, Jozef Sikela.

La société russe Rosatom et la société chinoise CGN avaient déjà manifesté leur intérêt pour l'appel d'offres, mais les autorités tchèques ont déclaré que leurs propositions ne seraient pas prises en considération "pour des raisons de sécurité".

A l'origine, le gouvernement souhaitait une offre contraignante pour un réacteur de Dukovany et des offres non contraignantes pour une unité de Dukovany et deux réacteurs de Temelin.

Le groupe énergétique public CEZ exploite actuellement six unités nucléaires dans les deux centrales situées dans le sud du pays, qui ont représenté environ 40% de la production totale d'électricité du pays l'année dernière.

M. Sikela a déclaré que la production d'énergie tchèque augmenterait rapidement dans les années à venir et que ce pays de 10,8 millions d'habitants, membre de l'Union européenne, devait remplacer les ressources obsolètes et à forte émission de gaz à effet de serre.

"Notre consommation d'électricité pourrait augmenter de [...] 66% d'ici à 2050. L'énergie nucléaire, en tant que ressource à faible teneur en carbone, couvrira une part considérable de cette croissance, mais nous avons besoin de plus d'un nouveau réacteur pour cela", a-t-il ajouté.

En 2022, Westinghouse a remporté l'appel d'offres pour la construction de la première centrale nucléaire dans la Pologne voisine, pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, face aux offres d'EDF et de KHNP.