Nubank lance aux États-Unis un compte d'épargne à haut rendement, des cartes de crédit et un service de transfert d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nubank proposera des comptes de dépôt offrant un taux de 3,50 % dans le cadre d'un modèle de partenariat bancaire

* Parmi les autres services proposés, on trouvera des cartes de crédit sans frais et des virements internationaux

* Le directeur général David Velez table dans un premier temps sur une croissance auprès des jeunes consommateurs et de la communauté hispanique aux États-Unis

(Ajout de détails issus d'un entretien avec le directeur général)

par Tatiana Bautzer et Andre Romani

La banque numérique brésilienne Nubank NU.N commencera jeudi à proposer des produits financiers aux États-Unis par l'intermédiaire de banques partenaires, a-t-elle annoncé dans un communiqué boursier.

Les premiers produits proposés seront des comptes d'épargne à haut rendement, des cartes de crédit et des services de transfert d'argent pour sa filiale américaine, ont déclaré le directeur général David Velez et la cofondatrice et directrice générale de Nubank aux États-Unis, Cristina Junqueira, lors d'un événement à Miami.

Nu s'associe à Lead Bank, une banque assurée par la FDIC, pour proposer des comptes de dépôt offrant un rendement de 3,50 %, ainsi que des virements internationaux gratuits et une carte de crédit sans frais avec 1,5 % de cashback.

La charte bancaire de Nubank a été approuvée sous condition par l’OCC en janvier et fait actuellement l’objet d’un processus d’approbation par la Réserve fédérale et la FDIC. Lors de l’événement à Miami, Mme Junqueira a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la banque commence ses activités l’année prochaine. En attendant, Nubank fonctionnera selon un modèle de banque partenaire.

Les clients pourront également négocier des actifs numériques, notamment le bitcoin et l’ethereum. À l’avenir, Nubank pourrait proposer des produits d’investissement, des assurances et des comptes destinés aux petites entreprises, a déclaré M. Velez lors d’un entretien accordé à Reuters en début de semaine.

M. Velez a souligné que l’accès des clients américains aux services bancaires est meilleur qu’en Amérique latine, où, il y a quelques années encore, une grande partie de la population n’avait pas accès aux services bancaires. Cependant, des millions de personnes ont toujours un accès limité au crédit et utilisent des produits aux frais élevés. Nubank ciblera dans un premier temps les jeunes clients, plus habitués aux services numériques, ainsi que la population hispanique des États-Unis, qui connaît mieux la marque présente au Brésil, au Mexique et en Colombie.

La croissance organique constitue la stratégie principale aux États-Unis, mais M. Velez a précisé que Nubank restait attentive aux opportunités potentielles permettant d’accélérer sa croissance par le biais d’acquisitions.

Il faudra « plusieurs années » pour que l’activité américaine devienne rentable, a déclaré le directeur général. Au Brésil, son plus grand marché, Nubank a mis huit ans à devenir rentable. Le bénéfice net total de l’entreprise a dépassé le milliard de dollars et a dépassé les estimations au deuxième trimestre.