Nubank gagne toujours plus de clients, mais le risque de crédit monte

La première banque numérique d'Amérique latine poursuit sa forte croissance, portée par l'expansion du crédit et une meilleure monétisation de sa clientèle. Le titre rebondit de 2% après-Bourse, après avoir perdu près de 4% en séance.

Nu Holdings, la maison mère brésilienne de Nubank, a enregistré une hausse de 37% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au troisième trimestre, à 6,3 MdsUSD, dépassant les 5,96 MdsUSD attendus par les analystes. Le bénéfice net a progressé de 31% à un record d'environ 1,1 MdUSD, tandis que le rendement des fonds propres (ROE) reste particulièrement élevé pour le secteur, à 32%.

Cette performance repose sur la croissance continue de son activité bancaire et une meilleure monétisation de ses clients. Le groupe a gagné 3,7 millions de clients supplémentaires sur le trimestre, portant sa clientèle à 143 millions, tandis que le revenu mensuel moyen par client actif (ARPAC) a atteint environ 18 dollars, contre 17,1 dollars au trimestre précédent. L'encours de crédit a parallèlement progressé de 33% sur un an, à 41,6 MdsUSD.

L'expansion internationale constitue un autre relais de croissance. Au Mexique, Nubank compte désormais 16,6 millions de clients après avoir obtenu sa licence bancaire complète en juillet, tandis qu'en Colombie, sa clientèle a bondi de 62% sur un an. Le groupe vient également de lancer ses premières offres aux États-Unis et son compte multidevise Nu Global.

Quelques réserves subsistent néanmoins concernant la qualité du crédit, avec un taux de créances impayées depuis plus de 90 jours passé de 6,9% à 7,3%. La marge nette d'intérêt ajustée du risque a également légèrement reculé. En revanche, Nubank a amélioré ses perspectives de rentabilité opérationnelle, visant désormais un coefficient d'exploitation compris entre 19% et 19,5% cette année, contre environ 20% auparavant.