Nscale, une entreprise spécialisée dans l'IA dans le cloud et soutenue par Nvidia, envisagerait de reporter son introduction en bourse de 35 milliards de dollars, selon le Telegraph

Nscale, un fournisseur britannique de services cloud soutenu par le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O , envisage de reporter son introduction en bourse, évaluée à 35 milliards de dollars, a rapporté mardi le Telegraph .
Les dirigeants de ce développeur de centres de données évaluent actuellement s'il convient de suspendre leurs efforts en vue d'une introduction en bourse jusqu'à l'année prochaine, ajoute l'article.
Nscale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.
Cette information intervient quelques jours après que Reuters a révélé que Microsoft MSFT.O avait refusé une option visant à étendre son accord existant avec Nscale afin de louer davantage de puissance de calcul dans un centre de données situé au Texas.
La société basée à Londres a déposé une demande d’introduction en bourse en septembre, alors qu’elle cherchait à lever environ 3,5 milliards de dollars, dont 2 milliards auprès de Nvidia.
Nscale prévoit de s'introduire en bourse à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "NSCL".
L’annonce de l’introduction en bourse de Nscale intervient alors qu’Anthropic poursuit ses propres projets d’introduction en bourse. Le géant de l’IA a déposé mardi un prospectus actualisé en vue de son introduction en bourse, visant une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars , un chiffre légèrement inférieur aux attentes de certains investisseurs.
L’introduction en bourse d’Anthropic est considérée comme un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom de l’IA qu’elle a contribué à déclencher .(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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