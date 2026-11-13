Nscale prévoit une multiplication par 14 de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse révisé

Nscale, un fournisseur britannique de services cloud soutenu par le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O , a modifié jeudi son dossier d'introduction en bourse et a annoncé qu'il prévoyait une hausse de 1344% de son chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de l'année.
Voici plus de détails:
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La société basée à Londres a annoncé un chiffre d’affaires préliminaire de 307,5 millions de dollars pour les neuf mois clos au 30 septembre, contre 21,3 millions de dollars pour la même période de l’année précédente
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Elle prévoit toutefois une perte nette de 1,7 milliard de dollars pour la période considérée, soit un montant supérieur à la perte nette de 433,3 millions de dollars enregistrée il y a un an
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L’amendement apporté jeudi au dossier de cotation a révélé les chiffres préliminaires après l’intégration des résultats du trimestre juillet-septembre
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La société avait communiqué ses résultats financiers pour les six premiers mois de l’année lors de son dépôt initial de demande d’introduction en bourse en septembre
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La société envisageait de reporter sa cotation à l'année prochaine, a rapporté mardi le Telegraph
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Jeudi, Nscale n’a pas dévoilé les conditions de l’offre
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La société fournit des infrastructures, notamment des ressources de calcul, d’alimentation électrique et des centres de données, ainsi que des logiciels destinés à l’entraînement et à l’exécution de modèles d’IA
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Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'opération. Nscale prévoit de s'introduire à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “NSCL”
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