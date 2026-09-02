Nscale annonce un chiffre d'affaires contractuel de 103 milliards de dollars à l'approche d'une éventuelle introduction en bourse, selon The Information

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Nscale indique aux investisseurs potentiels qu'elle dispose d'un chiffre d'affaires total sous contrat d'environ 103 milliards de dollars après avoir conclu un contrat de 45 milliards de dollars avec Anthropic dans le domaine du calcul, en amont d'une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès ce mois-ci, a rapporté mercredi The Information, citant des documents communiqués aux investisseurs.