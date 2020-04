Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NRJ : ne va pas proposer de distribution de dividende Cercle Finance • 22/04/2020 à 18:26









(CercleFinance.com) - En raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur son activité et du manque de visibilité sur la reprise d'activité, NRJ Group annonce que son Conseil d'administration a décidé de ne pas proposer la distribution d'un dividende lors de l'Assemblée Générale Mixte prévue le 26 juin. Le groupe anticipe en effet une 'chute du chiffre d'affaires des pôles radio et télévision du Groupe, qui pourrait être comprise entre 45% et 60% sur la période allant de mars à mai 2020, affectant significativement la rentabilité de ces pôles malgré les mesures prises de réduction des charges et des investissements'.

Valeurs associées NRJ GRP Euronext Paris -0.20%