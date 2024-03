Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NRJ Group: résultat net pdg en hausse de 30% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 18:31









(CercleFinance.com) - NRJ Group publie un CA de 391,9 ME pour l'exercice 2023, en hausse de 3% par rapport à 2022 porté par la croissance des activités Radio (+4,9%) et la croissance des activités Diffusion (+5,3%).



L'EBITDA ressort à 78,2 ME, en repli de 2,5% par rapport à 2022, pour un résultat opérationnel courant de 48,9 ME (+6,8%).



Le groupe enregistre un résultat net part du groupe en hausse de 30,3%, à 45,2 ME.



'Même si l'activité publicitaire demeure favorablement orientée sur le 1er trimestre 2024, la visibilité reste faible sur l'ensemble de l'année. Dans ce contexte, le Groupe continuera de s'adapter comme il l'a fait avec succès ces dernières années', indique-t-il.





