Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NRJ Group: hausse de 3% du CA sur l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - NRJ Group enregistre un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 113,0 ME au 4e trimestre 2023, en hausse de +5,1% par rapport à celui de 2022.



Les activités Radio et Diffusion progressent respectivement de +7,0% et de +7,8%, quand l'activité Télévision enregistre une baisse de -2,6%.



Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges de l'exercice 2023 s'établit à 391,7 ME, en croissance de +3,0% par rapport à celui de 2022. Le pôle Radio du Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 240,4 ME en progression de +4,8% par rapport à 2022.





Valeurs associées NRJ GRP Euronext Paris -1.52%