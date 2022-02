Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NRJ Group: hausse de 12.6% du chiffre d'affaires 2021 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 18:07









(CercleFinance.com) - NRJ Group publie un chiffre d'affaires de 378.6 ME au titre de l'exercice 2021, en augmentation de 12.6% par rapport à 2020.



L'activité est portée par le dynamisme de l'activité radio (+13%), par la télévision (+16%) ainsi que par la diffusion (+6.7%).



NRJ Group rapporte qu'une étude Cross Médias a montré que plus de 8 français sur 10 se divertissent chaque mois avec les médias du Groupe NRJ.



Au 4e trimestre, NRJ Group a enregistré un chiffre d'affaires de 119.6 ME, en hausse de 15.1% par rapport à la même période un an plus tôt.







