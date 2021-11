Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NRJ Group : hausse de 11,8% du CA sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 18:02









(CercleFinance.com) - NRJ Group enregistre un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 87,2 ME au 3ème trimestre 2021 en hausse de 5,1% par rapport au 3ème trimestre 2020. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges des 9 premiers mois de l'exercice 2021 s'établit à 251,1 ME en hausse de 11,8% par rapport à la même période en 2020. ' Dans la continuité du 3ème trimestre, les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de NRJ Group pour le 4ème trimestre 2021 restent positives. Cependant, depuis plusieurs semaines, certains secteurs font face à des difficultés d'approvisionnement qui pourraient impacter le niveau de leurs investissements publicitaires ' indique le groupe.

Valeurs associées NRJ GRP Euronext Paris -2.75%