NRJ Group: fréquence TNT menacée, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Le groupe NRJ annonce qu'il vient de prendre connaissance de 'la décision incompréhensible de l'ARCOM' rendue ce jour de ne pas présélectionner la candidature de NRJ 12 à la réattribution de sa fréquence TNT.









(CercleFinance.com) - Le groupe NRJ annonce qu'il vient de prendre connaissance de 'la décision incompréhensible de l'ARCOM' rendue ce jour de ne pas présélectionner la candidature de NRJ 12 à la réattribution de sa fréquence TNT.



NRJ 12 estime avoir pourtant avoir 'toute sa place dans le paysage audiovisuel français' et met notamment en avant la progression de ses audiences, en particulier sur les 25-49 ans et les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, ces trois dernières années.



NRJ Group indique que si cette décision de présélection devait se confirmer à l'occasion de l'attribution des fréquences, il exercerait alors 'les recours nécessaires.'



'Les conséquences sociales, stratégiques et économiques d'une telle décision, amèneraient NRJ Group, en fonction de l'issue de ces recours, à procéder à une revue stratégique de l'ensemble de ses activités TV dont les effets ne sont pas connus ce jour', ajoute-t-il.



A la suite de cette annonce, le titre cède près de 5% à Paris.





Valeurs associées NRJ GRP 7,68 EUR Euronext Paris -6,80%