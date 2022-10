Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NRJ group: forte progression des audiences en septembre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - NRJ Group annonce que ses quatre radios connaissent une forte progression annuelle simultanée au mois de septembre.



Les sessions ont augmenté pour chacune des stations : +33% pour NRJ, +25% pour Nostalgie, +27% pour Chérie FM et +28% pour Rire & Chansons.



Dans le même temps, les durées d'écoute sont également en hausse, avec +22% pour NRJ, +10% pour Nostalgie, +15% pour Chérie FM et +25% pour Rire & Chansons.



NRJ Group confirme ainsi son statut de 1er groupe radio privé de radios digitales, avec 34,2 millions de sessions d'écoutes actives et +24% de sessions en un an.







