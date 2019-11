NRJ GROUP dévoile un chiffre d'affaires en repli de 3,5% au troisième trimestre

(AOF) - NRJ Group a enregistré, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 86,4 millions d'euros en baisse de 3,5 %, "en raison d'un contexte spécifique en télévision et de l'arrêt des prestations ponctuelles de réaménagement de fréquences TNT". Dans le détail, le pôle Radio réalise un chiffre d'affaires de 55,1 millions d'euros en progression de 1,1%. Concernant le pôle TV, il s'établit à 16,4 millions, en baisse de 15 %.

"Cette baisse s'explique par la conjonction de deux facteurs. Le principal réside dans une demande très faible de la part des annonceurs en juillet et en août alors que les audiences de NRJ 12 et Chérie 25 progressaient. Par ailleurs au mois de septembre, alors que la demande des annonceurs était plus soutenue, la baisse de l'audience sur le mois, a réduit le volume de GRP commercialisables, entrainant un recul du chiffre d'affaires insuffisamment compensé par la reprise de valeur", indique le groupe.

Enfin, le pôle diffusion affiche un chiffre d'affaires de 15,7 millions d'euros, en repli de 5,1%.