NRJ Group : décroissance des revenus de 26,5% au premier semestre

(AOF) - NRJ Group a publié un chiffre d'affaires en décroissance de 26,5% à 141,6 millions d'euros au premier semestre 2020. L'Ebitda (hors échanges) ressort à 2,9 millions contre +25,6 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle courante (hors échanges) est, pour sa part, de 13,9 millions d'euros là où le groupe de médias avait afficher un gain de 10,6 millions au premier semestre 2019. Le résultat net (part du groupe) est en revanche en hausse significative à 27,4 millions contre +3,9 millions un an auparavant.

Le groupe souligne que sa réactivité lui a permis de faire face à une chute particulièrement brutale de son chiffre d'affaires à la fin du premier trimestre et au début du deuxième trimestre 2020.

La société rappelle qu'elle a cédé, le 23 juin, à Euro-Information l'intégralité de sa participation résiduelle de 5% au capital d'Euro-Information Telecom pour un montant de 50 millions d'euros.

En terme de perspectives, NRJ Group précise que si la tendance pour le chiffre d'affaires média en France demeure positive en juillet, la visibilité reste extrêmement faible au-delà, notamment pour le dernier quadrimestre 2020, déterminant pour le chiffre d'affaires annuel.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.