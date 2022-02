NRJ Group: croissance de 12,4% en 2021

(AOF) - NRJ Group a enregistré au quatrième trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 114 millions d'euros, en hausse de 13,8% sur un an et de 6,3% par rapport à la même période de 2019. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges de l'exercice 2021 s'établit ainsi à 365,1 millions d'euros, soit une croissance de 12,4% par rapport à celui de l'exercice 2020. Cette solide performance annuelle est soutenue par toutes divisions, avec une croissance de 13% en Radio, 16% en Télévision et de 6,7% en Diffusion.

L'activité Radio, la principale du groupe de médias, est toutefois resté en retrait de 8,6% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019 compte tenu de l'impact plus marqué de la crise liée au COVID-19 sur les activités locales et évènementielles.

