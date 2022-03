Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NRJ Group: baisse du RNPG annuel avec une base défavorable information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 15:48









(CercleFinance.com) - NRJ Group publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 27,6 millions d'euros pour l'année 2021, à comparer avec 40,1 millions en 2020 qui était majoritairement issu de la plus-value nette d'impôt générée par la cession de la participation dans Euro-Information Telecom.



Hors échanges, le résultat opérationnel courant du groupe de médias s'est établi à 35,6 millions d'euros, contre 3,2 millions l'année précédente, pour un chiffre d'affaires en croissance de 12,4% à 365,1 millions d'euros.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 19 mai prochain le versement d'un dividende de 0,21 euro par action au titre de l'exercice 2021, avec paiement le 16 juin, et d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions.





Valeurs associées NRJ GRP Euronext Paris +1.25%