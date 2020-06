Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NRJ Group : a cédé une participation résiduelle Cercle Finance • 24/06/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - NRJ Group annonce ce jour avoir finalisé la cession, à Euro-Information, de l'intégralité de sa participation résiduelle de 5% au capital d'Euro-Information Telecom. Cette société exploite la marque NRJ Mobile. La cession a été effectuée pour un montant de 50 millions d'euros. 'Euro-Information, société du groupe Crédit Mutuel, détient désormais l'intégralité du capital et des droits de vote d'Euro-Information Telecom. Concomitamment à cette cession NRJ et Euro-Information Telecom ont prolongé le contrat de licence de la marque NRJ Mobile jusqu'au 31 décembre 2025', précise le groupe.

Valeurs associées NRJ GRP Euronext Paris +6.59%