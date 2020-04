Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NRJ : baisse de 13,2 % du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 29/04/2020 à 18:17









(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires hors échanges de 79,6 ME au 1er trimestre 2020 en baisse de 13,2 % par rapport au Ier trimestre 2019. Jusqu'au 13 mars, le chiffre d'affaires de la radio en France pour le 1er trimestre 2020 s'annonçait en forte hausse. ' Les mesures du confinement sans précédent ont brisé la dynamique très positive enregistrée jusqu'alors et provoqué une chute de 38,2 % du chiffre d'affaires radio en France au mois de mars ' indique le groupe. Dans un contexte de crise du Covid-19, le chiffre d'affaires du pôle TV s'élève à 18,3 ME au 1er trimestre 2020 et affiche un repli de 2,9 ME (dont 2,5 ME sur mars) par rapport au 1er trimestre 2019. ' Le Groupe ne dispose pas de suffisamment de visibilité pour mesurer l'ampleur de celle-ci sur le chiffre d'affaires et le Résultat Opérationnel Courant du Groupe pour l'année 2020 ' indique la direction.

Valeurs associées NRJ GRP Euronext Paris +0.20%