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NRG Energy va céder six centrales électriques à LS Power pour 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 13:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur d'électricité NRG Energy

NRG.N a annoncé lundi qu'il allait céder six centrales électriques au gaz naturel, d'une capacité totale de 4,9 gigawatts, à LS Power pour un montant de 4 milliards de dollars en espèces, dans le but de redistribuer davantage de bénéfices à ses actionnaires et de réduire son endettement.

L'action NRG Energy a progressé de plus de 7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici plus de détails:

* L'opération porte sur des actifs de production situés à New York, en Nouvelle-Angleterre et au Texas, et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2027

* NRG a indiqué que le produit de la vente contribuera à financer 3 milliards de dollars de rachats d’actions entre 2026 et 2027. Ce montant comprend un rachat d’actions d’un milliard de dollars qui devrait débuter avant la fin du quatrième trimestre

* La société prévoit également de réduire sa dette de 3 milliards de dollars en 2027 à la suite de cette transaction

* NRG Energy conservera l’intégralité de son portefeuille PJM ainsi que la société de gestion énergétique CPower, qu’elle a rachetée à LS Power en janvier 2026

* Par ailleurs, la société basée à Houston a publié un bénéfice ajusté de 4,68 dollars par action au troisième trimestre, contre 2,78 dollars un an plus tôt

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