NRG Energy n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la hausse des charges d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur d'électricité NRG Energy NRG.N n'a pas atteint mardi les estimations de bénéfices de Wall Street pour le deuxième trimestre, pénalisé par une hausse des charges d'intérêts et des coûts liés aux actifs acquis auprès de LS Power, partiellement compensé par une augmentation de son résultat opérationnel.

La persistance de taux d’intérêt élevés exerce une pression sur les entreprises du secteur de l’électricité en augmentant les coûts de construction, d’entretien et de modernisation des infrastructures telles que les réseaux électriques.

* La société a indiqué que sa perte liée aux charges d'intérêts s'était creusée pour atteindre 310 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 148 millions de dollars un an plus tôt.

* En mai , le producteur d’électricité avait annoncé qu’il allait acquérir des actifs de production d’électricité auprès de la société d’investissement dans les infrastructures énergétiques LS Power, dans le cadre d’une opération évaluée à 12 milliards de dollars, alors que le groupe américain mise sur une forte hausse de la demande en électricité.

* La société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,49 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,70 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* La filiale texane de l’entreprise a enregistré un bénéfice de base ajusté de 381 millions de dollars, en baisse de 25,6 % par rapport aux 512 millions de dollars de l’année précédente, en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement et d’un hiver clément.

* L’EBITDA ajusté du segment Est a presque quintuplé pour atteindre 469 millions de dollars, soutenu par les nouveaux actifs de production, CPower, et la hausse des prix de capacité, partiellement compensé par les coûts d’approvisionnement liés à la tempête hivernale Fern.

* L'EBITDA ajusté total s'est établi à 1,21 milliard de dollars, contre 909 millions de dollars il y a un an.

* NRG dessert plus de 7 millions de clients particuliers dans 24 États américains, dont le Texas, le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie et l’Ohio, ainsi que dans le District de Columbia et huit provinces canadiennes.