NRG Energy en hausse grâce à la vente d'actifs pour 4 milliards de dollars et à un bénéfice solide au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Les actions du producteur d'énergie NRG Energy NRG.N ont progressé de 5,24% à 92,91 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a accepté de céder six centrales électriques au gaz naturel (d'une puissance totale de 4,9 GW) à LS Power pour 4 milliards de dollars en espèces, afin de financer des rachats d'actions et de réduire sa dette

** Le produit de cette opération permettra de financer 3 milliards de dollars de rachats d’actions jusqu’en 2027, dont 1 milliard supplémentaire à partir du quatrième trimestre 2026

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre bondit à 4,68 dollars par action, contre 2,78 dollars par action il y a un an; l’EBITDA ajusté trimestriel s’envole de 67% pour atteindre 2,01 milliards de dollars

** La société publie ses premières prévisions d’EBITDA ajusté pour 2027, compris entre 5,50 et 6,00 milliards de dollars, et augmente son dividende annuel de 8% à 2,05 dollars par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 44,6% depuis le début de l'année