Noxxon : tirage de nouvelles tranches de financement

(CercleFinance.com) - Noxxon a annoncé mercredi qu'il avait tiré de nouvelles tranches de financement dans le cadre de son accord conclu avec le fonds britannique Atlas Special Opportunities (ASO). Ce financement d'un montant total de 2,3 millions d'euros, qui passe par l'émission de 2368 obligations convertibles, est notamment destiné à la production des fournitures nécessaires aux essais cliniques du NOX-A12 en prévision des futurs essais cliniques. La biotech précise que l'accord servira également à la production des fournitures nécessaires aux essais cliniques du NOX-E36 en prévision du prochain essai clinique. L'action Noxxon accusait un repli de 2,5% mercredi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.

Valeurs associées NOXXON PHARMA Euronext Paris -5.20%