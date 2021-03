Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Noxxon : recrutement des derniers patients d'une étude Cercle Finance • 12/03/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Noxxon a annoncé vendredi qu'elle allait pouvoir procéder au recrutement des derniers patients de son étude dans le cancer du cerveau suite au feu vert donné par un comité indépendant. La biotech explique que le comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) a confirmé qu'il était sûr et approprié de poursuivre le recrutement des patients de la dernière cohorte de forte dose de l'étude, qui vise à évaluer la combinaison de NOX-A12 et d'une radiothérapie. Pour rappel, cette étude clinique de phase 1/2 porte sur trois schémas posologiques combinés à une radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué. Une fois que tous les patients de la dernière cohorte auront reçu quatre semaines de traitement, le comité se réunira une dernière fois afin d'évaluer la sécurité et la tolérance du produit. Les données de l'étude sont attendues dans le courant de l'année 2021.

