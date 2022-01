Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Noxxon Pharma: le recrutement de patients se poursuit information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Noxxon Pharma a annoncé vendredi que le recrutement de patients allait se poursuivre dans le cadre de l'étude de phase 1/2 évaluant NOX-A12 dans le traitement des tumeurs cérébrales.



Le comité de surveillance et de suivi (DSMB) a en effet estimé que les données de sécurité des quatre premières semaines de traitement du premier patient inscrit dans le bras d'expansion de l'essai clinique étaient 'positives'.



Le DSMB a ainsi conclu qu'il était 'sûr et approprié' de poursuivre le recrutement des cinq patients supplémentaires dans ce bras de l'essai, conformément au protocole initial de l'étude.



L'essai clinique 'Gloria' doit permettre d'évaluer la sécurité et l'efficacité du NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du cerveau.



Trois bras d'expansion sont prévus, chacun visant le recrutement de six patients.



Toujours très volatile, l'action Noxxon rebondissait de près de 7% vendredi après cette annonce. Le titre affiche pas loin de 20% de gains depuis lundi.



Noxxon avait chuté plus tôt cette semaine après la décision d'un laboratoire pharmaceutique 'de premier plan' de ne pas poursuivre ses travaux avec NOX-A12 dans une indication non oncologique, mettant fin à l'accord de collaboration.