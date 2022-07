Noxxon Pharma devient TME Pharma

(AOF) - TME Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui qu'elle a officiellement changé sa dénomination sociale de "Noxxon Pharma N.V." en "TME Pharma N.V.".

Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma, a commenté : " Au cours des dernières années, notre société s'est développée pour devenir une entreprise de biotechnologies spécialisée en oncologie et dédiée au développement d'approches visant à modifier le microenvironnement tumoral (MET), un domaine dans lequel notre technologie a montré de solides preuves de son efficacité. Le changement de nom en TME Pharma témoigne de cette transformation réussie pour notre équipe et nos partenaires. Notre stratégie consistera à privilégier et soutenir les opportunités susceptibles d'être approuvée le plus rapidement possible. Avec la présentation récente des résultats exceptionnels de notre programme dans le glioblastome, nous entendons nous concentrer sur le développement de notre actif principal NOX-A12, afin de franchir le plus vite possible une étape majeure dans cette indication en priorité. "

