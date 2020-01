Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Noxxon Pharma : annonce une nouvelle augmentation de capital Cercle Finance • 20/01/2020 à 18:30









(CercleFinance.com) - Noxxon Pharma annonce ce soir qu'à la suite de discussions avec des investisseurs, la société a reçu des engagements pour un investissement de 0,5 millions d'euros, dans le cadre d'un nouveau placement privé en complément du placement privé de 0,5 ME annoncé le 14 janvier 2020. 'Avec cette augmentation de capital, nous accueillons un nouveau groupe d'investisseurs européens au sein de Noxxon. Conformément à nos récentes augmentations de capital qui ont convaincu des investisseurs de long terme, ce financement n'est assorti d'aucun bon de souscription ou autre option de ce type', a déclaré Aram Mangasarian, Président Directeur Général de Noxxon Pharma.

Valeurs associées NOXXON PHARMA Euronext Paris -6.57%