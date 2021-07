Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Noxxon Pharma : accord de collaboration clinique avec Merck information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - Noxxon Pharma annonce la signature et le lancement d'un deuxième accord de collaboration clinique avec Merck dans le cadre de son prochain essai clinique de phase 2. Il s'agira d'évaluer la sécurité et l'efficacité de son produit phare, le NOX-A12, en association avec le Keytruda (pembrolizumab) et deux régimes de chimiothérapie différents comme traitement de deuxième ligne des patients atteints d'un cancer pancréatique métastatique à microsatellites stables.

Valeurs associées NOXXON PHARMA Euronext Paris -0.60%