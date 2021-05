Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Noxxon : le titre chute après le placement privé Cercle Finance • 03/05/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - L'action Noxxon évolue en forte baisse lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un placement privé de 1,2 million d'euros destiné à financer ses activités de recherche et de développement. Vers 11h45, le titre de la société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer cède plus de 10%, soit l'une des pire performances du marché parisien en ce lundi matin. L'entreprise a annoncé vendredi soir avoir reçu des avis d'exercice du fonds d'investissement Kreos Capital et d'autres investisseurs historiques ayant converti leurs bons de souscription en actions. Conséquence, un total de 3.768.449 nouvelles actions Noxxon vont être émises, portant le nombre total d'actions en circulation à 65.223.981 titres. Avec l'exercice de ce bon de souscription, Kreos Capital détiendra près de 7,4% du capital de la société. Pour mémoire, le principal candidat de Noxxon, le NOX-A12, est actuellement évalué dans un essai de phase 1/2 dans le cancer du cerveau, avec de premières données attendues en mai et novembre 2021.

Valeurs associées NOXXON PHARMA Euronext Paris -7.83%