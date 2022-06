Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Noxxon: la nouvelle stratégie saluée par le marché 23/06/2022

(CercleFinance.com) - Noxxon a annoncé aujourd'hui qu'il allait adapter sa stratégie afin de mieux se concentrer sur le traitement du cancer du cerveau après l'obtention de résultats cliniques encourageants dans ce cancer particulièrement agressif.



La biotech explique que cette décision fait suite aux données positives obtenues dans le cadre de l'étude de phase 1/2 avec NOX-A12, son principal candidat, associé à de la radiothérapie.



Des données présentées aujourd'hui montrent par ailleurs que la triple combinaison de NOX-A12 avec de la radiothérapie et du bevacizumab a non seulement permis une réduction de la tumeur chez 100% des patients, mais aussi une réponse radiographique partielle chez tous les patients atteints de glioblastome.



Sur la base de ces conclusions, Noxxon indique qu'il prévoit de demander l'avis des autorités de contrôle sur la marche à suivre pour l'approbation, lorsque le suivi de ces patients sera plus avancé, probablement au quatrième trimestre 2022.



Cela signifie que la société va dorénavant concentrer ses investissements sur le NOX-A12 dans le traitement du glioblastome afin de maximiser ses chances de pénétrer le marché le plus rapidement possible.



Cette annonce était saluée par les investisseurs puisque l'action Noxxon s'adjugeait près de 5% jeudi à la mi-journée à la Bourse de Paris après avoir bondi de plus de 12% en cours de matinée.



A noter par ailleurs que les actions résultant du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 28 juillet, premier jour de négociation des nouvelles actions.