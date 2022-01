Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Noxxon: financement de 2,375 ME via l'accord avec ASO information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 18:17









(CercleFinance.com) - Noxxon Pharma annonce aujourd'hui avoir tiré des tranches de financement supplémentaires issues de son accord de financement avec Atlas Special Opportunities (ASO), pour un montant total de 2 375 000 euros et émis 2 419 obligations convertibles d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune.



La disponibilité restante dans le cadre de l'accord avec ASO prolonge la visibilité financière de la société jusqu'en décembre 2022, fait savoir Noxxon.







Valeurs associées NOXXON PHARMA Euronext Paris -2.05%