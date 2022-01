Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Noxxon: extension de l'accord de financement avec Atlas information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 18:17









(CercleFinance.com) - Noxxon annonce avoir obtenu une extension de 17 millions d'euros de l'accord de financement passé avec Atlas visant à développer le 'Nox-A12' dans le cadre de lutte contre le glioblastome et le cancer du pancréas.



Cette opération permet d'augmenter de manière significative la visibilité financière et de la repousser jusqu'à décembre 2022, assure Noxxon.



Cette extension va assurer la sécurité du financement consacré au lancement de l'étude de phase 2/3 sur NOX-A12 dans le glioblastome et de l'étude de phase 2 dans le cancer du pancréas, qui devraient toutes deux débuter au troisième trimestre 2022.



Concrètement, il s'agit de la mise à disposition d'un maximum de 17 millions d'euros en titres apparentés aux actions et l'émission de 2 419 obligations convertibles (dont 44 obligations convertibles émises en lien avec les frais de transaction) pour une valeur nominale totale de 2,419 millions d'euros.







Valeurs associées NOXXON PHARMA Euronext Paris +40.85%