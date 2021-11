Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Noxxon : des données d'étude prévues à la réunion de la SNO information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Noxxon Pharma annonce la présentation des résultats intermédiaires de l'étude GLORIA de phase 1/2 en cours chez des patients atteints de cancer du cerveau lors de la réunion scientifique annuelle de la Society for Neuro-Oncology, à Boston, du 18 au 21 novembre. 'Les résultats cliniques obtenus à ce jour pour NOX-A12 en association avec la radiothérapie montrent à la fois un profil de toxicité faible et une efficacité encourageante', affirme Frank Giordano, l'investigateur principal de l'étude, qui assurera la présentation.

Valeurs associées NOXXON PHARMA Euronext Paris +0.31%