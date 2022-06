Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Noxxon: collaboration avec le NCI américain information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 12:35









(CercleFinance.com) - Noxxon s'adjuge plus de 5% ce lundi à la Bourse de Paris après s'être engagé dans une collaboration avec le National Cancer Institute, un centre de recherche américain.



L'accord de transfert de matériel signé avec le NCI - qui appartient au périmètre de l'agence National Institutes of Health - vise à explorer les effets des principaux composés de Noxxon sur les tumeurs cérébrales.



Le programme de recherche sera dirigé par le Dr Mark R. Gilbert, directeur de la branche neuro-oncologie du centre, auquel Noxxon fournira ses molécules NOX-A12 et mNOX-E36 en vue d'effectuera des tests précliniques dans différentes combinaisons, avec des traitements immunomodulateurs.



Ces différentes combinaisons doivent êre testées dans une série d'expériences dans trois modèles murins de cancer du cerveau, avec une caractérisation étendue et détaillée du microenvironnement tumoral.



Pour mémoire, le NOX-A12 fait l'objet d'une étude de phase 1/2 avec escalade de dose chez des patients atteints de cancer du cerveau, dont les données principales ont été présentées lors du dernier congrès de l'ASCO.



Le NCI ne participe pas à cette étude clinique.





