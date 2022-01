Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Noxxon: chute de 10%, un analyste réitère son opinion information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 10% mais un analyste confirme son opinion positif sur la valeur.



Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Noxxon Pharma avec un objectif de cours actualisé à 0,9 euro, contre un euro précédemment, du fait de la mise à jour du nombre d'actions après un nouvel amendement au contrat de financement avec Atlas Special Opportunities (ASO).



Le bureau d'études rappelle qu'avec cette extension de l'accord préétabli, la société bénéficie désormais d'une capacité de financement de près de 27,5 millions d'euros en dehors de sa trésorerie, qu'il estime à près de sept millions d'euros à fin 2021.



'Avec ces nouvelles disponibilités, la société a sécurisé son horizon financier jusqu'à fin 2022. Rappelons que le principal catalyseur à court terme est attendu durant le premier trimestre 2022 avec les résultats finaux de l'essai de Phase I GLORIA dans le glioblastome', ajoute l'analyste.





