Noxxon: augmentation de capital en vue, le titre recule

(CercleFinance.com) - Noxxon, un spécialiste de l'oncologie, perd pas loin de 8% en Bourse ce lundi après des déclarations laissant penser que le groupe se préparerait à lancer une augmentation de capital.



La société a estime vendredi soir que sa structure du capital était devenue 'moins complexe' et qu'elle offrait désormais la 'flexibilité nécessaire' pour s'engager auprès des investisseurs.



'Bien que les marchés financiers actuels demeurent difficiles pour de nombreuses biotechnologies, nous pensons que les opportunités de financement continueront à être portées par des avancées cliniques importante', a commenté Aram Mangasarian, son PDG.



Pour les analystes d'Invest Securities, ces propos laissent supposer que la société pourrait faire prochainement appel au marché.



Pour rappel, Noxxon dispose à ce jour d'une visibilité financière suffisante pour assurer ses activités jusqu'en novembre 2022.



Sur l'année 2021, Noxxon n'a pas généré de revenus, alors que ses coûts d'exploitation ont augmenté de 129% à 13,5 millions d'euros, ce qui a entraîné des sorties nettes de fonds de 12,4 millions d'euros.





