NOXXON annonce le recrutement du dernier patient dans l'étude d'escalade de dose de l'essai de phase 1/2 GLORIA dans le cancer du cerveau et confirme la présentation des résultats au premier trimestre 2022

Berlin, Allemagne, le 22 septembre 2021, 08h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui le recrutement et la première semaine de traitement à la dose la plus élevée de NOX-A12 (600 mg/semaine) du dixième et dernier patient atteint d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué, au sein de la troisième cohorte de son étude clinique de phase 1/2. Conformément au calendrier initial, les données de cette phase 1/2 sont attendues au premier trimestre 2022, après le traitement et la période de suivi de 6 mois du patient. La prochaine étape consistera à lancer la phase d'expansion de l'essai GLORIA pour l'obtention de données cliniques additionnelles chez des patients atteints d'un cancer du cerveau.