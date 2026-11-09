Novo se reprend malgré la prudence de DZ Bank

(Zonebourse.com) - Novo progresse à la Bourse de Copenhague ( 1,70%, à 274,02 couronnes danoises) après un repli de 5,52% au cours des deux séances précédentes. DZ Bank a confirmé sa recommandation à conserver sur le titre, mais a abaissé sa cible de cours de 315 à 290 couronnes danoises.
La banque allemande explique que l'activité désormais centrale des médicaments anti-obésité sous forme injectable et orale a affiché une hausse de 22% de ses ventes, qui se sont élevées à 26,2 milliards de couronnes danoises sur le troisième trimestre.
En parallèle, DZ Bank rappelle également que Novo a relevé ses objectifs annuels de croissance ajustée du chiffre d'affaires et de l'Ebit, passant d'une fourchette de -6 à 0% à une fourchette de -2 à 2% pour chacun de ces deux indicateurs. Les prévisions pour 2027 seront communiquées lors de la présentation des résultats annuels programmée le 3 février prochain. Les analystes estiment que les aspects positifs devraient se concentrer sur l'internationalisation accrue de la pilule Wegovy, le lancement potentiel de CagriSema pour un traitement plus efficace de l'obésité et l'annualisation du programme Medicare Bridge. Au niveau des risques, l'attention se portera sur les prix catalogues plus bas aux Etats-Unis applicables dès janvier, les expirations de brevets sur le sémaglutide (principal actif du Wegovy et de l'Ozempic) ainsi que sur la situation chinoise, complexe et marquée par de fortes pressions sur les prix.
En conclusion, DZ Bank indique que si le troisième trimestre a permis d'améliorer la situation à court terme, il n'a pas levé l'incertitude centrale à moyen terme pesant sur le sémaglutide et le positionnement du groupe sur le segment porteur de l'obésité.
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