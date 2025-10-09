Novo rachète Akero pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars, le nouveau directeur général misant sur un médicament candidat pour le foie

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9 et d'un historique au paragraphe 7)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi qu'il achèterait la société américaine Akero Therapeutics AKRO.O pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars afin d'avoir accès à un médicament candidat prometteur contre les maladies du foie, dans le cadre de la première opération majeure du nouveau directeur général du fabricant danois de médicaments visant à stimuler la croissance.

Mike Doustdar, qui a pris la direction du fabricant de Wegovy en juillet, a été chargé d'endiguer les pertes de parts de marché au profit de son rival américain Eli Lilly

LLY.N . Le mois dernier, Novo a annoncé la suppression de 9 000 emplois .

Il a déclaré que l'entreprise se concentrerait sur le développement de la prochaine génération de médicaments hautement efficaces contre l'obésité et le diabète, qui peuvent également traiter les affections cardiométaboliques connexes telles que la MASH, plutôt que de s'étendre à d'autres domaines pathologiques.

Akero teste son médicament, l'efruxifermin , dans le cadre d'un essai de phase avancée chez des patients souffrant d'une grave cicatrisation du foie, ou cirrhose, due à un type de stéatose hépatique connu sous le nom de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

L'efruxifermin pourrait constituer une avancée potentielle dans le traitement de la stéatose hépatique et devenir une "pierre angulaire" du traitement, seule ou en combinaison avec Wegovy, a déclaré Mike Doustdar dans un communiqué jeudi.

Novo a offert aux actionnaires d'Akero 54 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 16,2 % par rapport au dernier cours de clôture d'Akero. Cela représente environ 4,7 milliards de dollars de paiement initial.

Les actions de la société étaient en hausse de près de 18 % lors des négociations préalables à la mise sur le marché.

Le fabricant danois de médicaments paiera également 6 dollars supplémentaires par action si l'efruxifermine obtient l'approbation complète des États-Unis pour la condition avant le 30 juin 2031, ont déclaré les sociétés.

DES ACCORDS DE PLUS EN PLUS IMPORTANTS

Akero marque une nette augmentation de la taille des transactions pour Novo, car ses récentes acquisitions de biotechnologies dans le domaine des maladies métaboliques se situaient généralement entre un et deux milliards de dollars.

L'année dernière, la société a acheté Cardior Pharmaceuticals, qui développe un traitement contre l'hypertension, pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars.

Les actions de Novo cotées au Danemark et aux États-Unis ont toutes deux baissé de près de 2 %.

L'acquisition est "coûteuse" et indique que Novo "continue à développer l'étendue de son portefeuille", a déclaré Per Hansen, analyste chez Nordnet.

Certains investisseurs de Novo ont récemment déclaré à Reuters qu'ils souhaitaient voir l'entreprise investir massivement dans la recherche et le développement afin d'étoffer son futur portefeuille de médicaments et de raviver la confiance des investisseurs. Certains ont également déclaré qu'ils préféreraient que l'entreprise diversifie au-delà de la perte de poids et du diabète.