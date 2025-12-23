Novo Nordisk veut lancer une version en comprimé du Wegovy aux Etats-Unis en janvier

par Maggie Fick

Novo Nordisk NOVOb.CO entend commercialiser son traitement amaigrissant Wegovy sous forme de comprimé dès janvier dans les pharmacies aux Etats-Unis, après avoir reçu l'accord de l'autorité américaine des médicaments (FDA) pour cette forme d'administration.

La FDA a approuvé lundi la version sous forme de pilule du Wegovy, un coup de pouce pour le laboratoire danois Novo Nordisk qui cherche à regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Le groupe veut aussi mettre l'accent sur les consommateurs qui ne bénéficient pas d'une couverture médicale et paient au comptant pour relancer la croissance des ventes et dynamiser la prochaine phase d'expansion sur un marché plus large.

Dans le cadre d'un accord avec l'administration de Donald Trump en novembre pour éviter les droits de douane, Novo Nordisk et Eli Lilly ont accepter de baisser le prix de leurs traitements par administration orale.

La pilule de Wegovy sera ainsi vendue à 149 dollars (126,57 euros) par mois - un prix moins élevé que le traitement en injection - aux patients américains de Medicare et Medicaid et aux clients qui ne bénéficient pas d'une couverture maladie.

"Nous proposons une offre de paiement au comptant dès le premier jour pour les patients américains", a déclaré David Moore, vice-président exécutif de Novo Nordisk pour les opérations américaines, lors d'une interview accordée à Reuters avant l'approbation de la pilule.

Novo Nordisk prévoit de commercialiser le comprimé de Wegovy via plusieurs canaux, notamment les pharmacies de détail telles que CVS CVS.N et Walmart WMT.O , les plateformes en ligne comme GoodRx GDRX.O et les partenaires de télésanté, notamment Ro et WeightWatchers, afin que les patients puissent commencer le traitement sans attendre la couverture d'assurance, a-t-il ajouté.

La part des prescriptions de Wegovy injectable aux États-Unis par le biais de canaux de paiement direct est passée d'environ 5% à plus de 10% cette année, a déclaré David Moore.

Le laboratoire espère que la version orale du Wegovy à prise unique quotidienne constituera un tournant en attirant des personnes qui n'étaient pas motivées pour commencer un traitement avec des injections de GLP-1.

Les analystes et les cadres de l'industrie estiment que les pilules pourraient conquérir 20% du marché mondial des médicaments contre l'obésité d'ici à 2030.

(Rédigé par Maggie Fick à Londres, avec la contribution de Patrick Wingrove à New York et Chad Terhune à Los Angeles ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)